'Corti da Sogni', 58 opere da 22 Paesi in concorso a Ravenna

(ANSA) - RAVENNA, 04 APR - Sono 58 le opere in concorso, provenienti da 22 Paesi, per la 24/a edizione del festival 'Corti da Sogni', in programma dal 18 al 22 aprile al teatro Rasi e al cinema Mariani di Ravenna. Altri appuntamenti sono attesi a maggio, con l'incontro con il 'mago degli effetti speciali' Giuseppe Tagliavini, che dopo alcuni anni di lavoro per la Weta FX in Nuova Zelanda torna in Italia e illustrerà i segreti del suo mestiere. Infine il 21 luglio il festival - che ha il patrocinio del Comune - sarà a Lido di Classe, dove verrà assegnato dal pubblico il riconoscimento Green Planet per l'opera più meritevole sul tema ambientale e rapporto uomo-natura.

Le proiezioni prenderanno il via martedì 18 aprile e si chiuderanno il 22 con il cortometraggio britannico 'An Irish goodbye', vincitore dell'Oscar 2023 per il miglior cortometraggio 'live action', frutto della collaborazione degli sceneggiatori e registi Tom Berkeley e Ross White. Annunciata anche la proiezione del vincitore del David di Donatello per il miglior cortometraggio, decretato qualche giorno fa: 'Le variabili dipendenti', saggio di diploma Csc (Centro sperimentale di cinematografia) di Lorenzo Tardella, in concorso nella sezione Film School.

Saranno proiettate opere in anteprima e cortometraggi che hanno già ottenuto riconoscimenti nei principali festival internazionali. Diversi anche i registi e gli addetti ai lavori presenti a Ravenna per accompagnare i loro cortometraggi e incontrare il pubblico.

Queste le sezioni in concorso: European Sogni Award (per i lavori europei), Sogni D'Oro (riservata ai corti internazionali), Premio Giuseppe Maestri (opere di animazione), Made in Italy (destinata ai cortometraggi italiani), Mitici Critici (riservata ai cortometraggi per le scuole), Film School (realizzati da scuole e università di cinema), Creatività in corto (premio del pubblico). (ANSA).