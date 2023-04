100 anni Warner Bros, la festa da film cult in sala a Scooby-Doo

Partono i festeggiamenti di Warner Bros Discovery per il centesimo anniversario dei Warner Bros. Studios (la casa di produzione è stata fondata da Albert, Sam, Harry e Jack Warner e costituita ufficialmente il 4 aprile 1923) con una serie di eventi, speciali uscite cinematografiche e novità per tutto il 2023. Fra le varie iniziative, tornano in sala una selezione di titoli iconici della Warner Bros: Il Mago di Oz (dal 3 al 5 aprile); Superman (1978), dal 24 al 26 aprile; Le ali della libertà (dall'8 al 10 maggio); Casablanca (dal 26 al 28 giugno); Interstellar (dal 31 luglio al 2 agosto); Dunkirk (dal 7 al 9 agosto); I 3 dell'Operazione Drago (dal 14 al 16 agosto); L'Esorcista (dal 18 al 20 settembre); Beetlejuice -(dal 23 al 25 ottobre); Gremlins (dal 13 al 15 novembre); I Goonies (dal 4 al 6 dicembre).

Inoltre negli store digitali Apple TV App, Prime Video e Rakuten TV ci saranno delle room dedicate ai grandi film Warner Bros che saranno disponibili in offerta per un periodo limitato di tempo. Per l'Home Video fra tante uscite e riedizioni evento arriverà anche un cofanetto composto da 3 volumi in 4K UHD + Blu-ray. con grandi successi dello studio divisi per epoche. Il primo volume "Classic Hollywood", appena uscito, include: Quarto Potere, Casablanca, Cantando sotto la pioggia, Gioventù bruciata e Nick Mano Fredda. Nei prossimi mesi sarà la volta di "New Hollywood" con I Tre dell'Operazione Drago, Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato, Ragazzi Perduti, L'Esorcista, I Goonies.

Poi "Modern Blockbuster" con Quei Bravi Ragazzi, Gli Spietati, Le Ali della Libertà, A Star is Born e Elvis.

Sul piccolo schermo Warner tv compie un percorso a ritroso nella storia della major dagli anni '90 fino agli albori negli anni '30. Fra i titoli L'impero Del Sole di Steven Spielberg; Odissea nello Spazio di Stanley Kubrick, Casablanca di Michael Curtiz; Il Mago Di Oz di Victor Fleming.

Cartoon Network lancerà un pop-up channel ad hoc: dal 13 al 23 aprile Cartoon Network + 1 si trasforma in The Looney Scooby Go! Channel, per tre serie animate 'hit' nate in diverse "epoche: i Looney Tunes, Scooby-Doo e Teen Titans Go!.