Incassi, John Wick 4 ancora in vetta in Italia

John Wick 4 con Keanu Reeves in testa per il secondo fine settimana consecutivo (il weekend del 30 marzo - 2 aprile) con un incasso di 1.051.812 euro (-50% rispetto al weekend d'esordio), una media di 2.297 e un totale di 3.763.388, secondo il report fornito da Cinetel. In seconda posizione troviamo l'esordio di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, con 998.757 euro incassati da giovedì a domenica, e un totale su cinque giorni di 1.115.591 (con una media di 2.567). A seguire un altro esordio ma italiano: Il ritorno di Casanova, di Gabriele Salvatores con Toni Servillo e Fabrizio Bentivoglio, con 345.712 euro, una media di 786 e un totale di 351.678.

In quarta posizione Quando di Veltroni, che ha debuttato con 256.252 euro e una media di 1.025. Quinto, infine, L'ultima notte di amore con Pierfrancesco Favino, con 233.700 euro (-48%), una media di 779 e un totale che sfiora i 3 milioni (2.896.390). Sale dalla nona alla sesta posizione, l'esordio da regista di Beppe Fiorello con Stranizza d'amuri - sull'omicidio di due ragazzi gay nel 1980 in Sicilia.

Tra i primi 10 film in Italia, ben cinque in classifica sono italiani.

Nel totale del weekend incassi ancora in calo: 4 milioni 272mila, - 21% sul weekend precedente e - 15% rispetto agli incassi di un anno fa stesso periodo. (ANSA).