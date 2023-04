Gerini, in ragazzi forte coscienza su temi sociali

(ANSA) - ROMA, 03 APR - Da madre "di due figlie adolescenti posso dire che nei ragazzi di oggi la coscienza sui temi sociali è molto più forte, sono veramente con gli occhi aperti su queste tematiche. Lo dice Claudia Gerini, madrina dell'edizione 2023 del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale "Tulipani di Seta Nera' (al The Space Cinema Moderno di Roma dal 4 al 7 maggio).

La rassegna, che ha come padrino Marco Giallini e testimonial Pino Insegno, presenta in gara titoli provenienti da tutto il mondo (ne sono arrivati 400 dei quali ne sono entrati in selezione oltre 110) su argomenti come il cambiamento climatico, la violenza sociale e di genere, l'inclusione, la valorizzazione della diversità, forme che ancora resistono di negazionismo, compreso quello più recente sul covid, il razzismo, l'omofobia, il lavoro e il precariato la guerra e l'immigrazione. Quattro le sezioni competitive del festival (organizzato dall'associazione di promozione sociale Università cerca lavoro e presieduto da Diego Righini) riservate a corti (66 in competizione) che hanno fra gli interpreti Ornella Muti, Remo Girone, Lina Sastri, Alessandro Haber, Andrea Roncato; documentari (17); social clip (16) con video, fra gli altri di Elodie, Mr Rain, Tananai, Edoardo Bennato, Mimmo Cavallo, e digital series. Titoli già visibili e votabili sulla piattaforma realizzata per la manifestazione da Rai Cinema Channel in collaborazione con Rai per la sostenibilità e Rai pubblica utilità.

"Siamo orgogliosi di sostenere questa iniziativa per sensibilizzare su tematiche così importanti e al tempo stesso dare una filiera al cortometraggio. Non possiamo dimenticare che una nostra mission è scovare e allevare i talenti - dice Paolo Del Brocco, ad di Rai Cinema -. Ed è molto importante in un momento storico particolarmente difficile come questo che si avvicini il pubblico a temi importanti". Ne è convinta anche Claudia Gerini: "Il cinema riflette quello che siamo e che stiamo diventando. Un focus come questo su diversità, inclusione e coesione sociale è importante abbia spazio, e mi piacerebbe che la piattaforma arrivasse anche nelle scuole". (ANSA).