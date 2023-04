Cinema: 'Polley restituisca l'Oscar', ma è un pesce d'aprile

(ANSA) - ROMA, 02 APR - La regista canadese Sarah Polley, vincitrice dell'Oscar per il miglior adattamento cinematografico con 'Women talking - Il diritto di scegliere' ha condiviso su twitter un 'crudele' pesce d'aprile ideato dal suo bambino di 11 anni, ripreso dalla Bbc. Le ha fatto recapitare il primo aprile una lettera per posta con scritto "Le diciamo con il più profondo rammarico: l'Oscar che ha ricevuto le è stato assegnato per errore" con l'invito a rispedire la statuetta in California.

Avrebbe potuto però conservare il premio per un'altra settimana in modo da poter godere ancora un po' "della sua presenza" in casa sua. Il "legittimo" vincitore sarebbe stato il film Tutto tranquillo sul fronte occidentale, che effettivamente aveva conteso il premio a Women talking.

"Siamo dispiaciuti per la sua perdita, ma è giusto che il film con la sceneggiatura davvero meglio adattata ottenga l'Oscar".

Il figlio di Polley ha continuato scherzando sul fatto che i giurati dell'Oscar si fossero resi conto del loro errore il giorno in cui è stato assegnato il premio, ma volevano evitare un altro errore come quando La La Land venne nominato vincitore del premio per il miglior film nel 2017 al posto di Moonlight.

(ANSA).