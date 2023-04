Cinema: quattro anteprime nazionali al Korea Film Fest

(ANSA) - FIRENZE, 01 APR - Saranno quattro anteprime nazionali, due film di registi acclamati e due delle nuove leve del cinema coreano, ad animare il programma del Florence Korea Film Fest di domani, 2 aprile, al cinema La Compagnia di Firenze. In programma "The Novelist's film" del regista Hong Sang-soo film che celebra la bellezza degli incontri casuali; "Confession" di Yoon Jong-seok, mystery thriller sulla storia di manager di una importante compagnia sui pende l'accusa di aver ucciso la sua giovane amante. Invece, tra i nuovi registi, il festival presenta due film di giovani talenti che in patria hanno riscosso molto successo: "Through My Midwinter" di Oh Seong-ho sulla storia d'amore di una coppia di 29 anni che cerca di costruirsi un futuro tra mutuo e debiti e "Next door" di Yeom Ji-ho, un thriller comico ispirato ai postumi di una sbornia: quando Chan-woo, sognatore fannullone che da cinque anni cerca di superare l'esame di ammissione alla polizia, si risveglia davanti a un cadavere dovrà riuscire a districarsi da quella situazione.

Il festival prosegue fino al 7 aprile. (ANSA).