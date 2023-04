Scorsese a Cannes con DiCaprio e De Niro

I tasselli del festival di Cannes (16-27 maggio 2023), con lo svedese Ruben Ostlund presidente di giuria, si cominciano a comporre. Il direttore Thierry Fremaux ha annunciato oggi di aver bloccato uno dei titoli più attesi della stagione: il nuovo film di Martin Scorsese Killers of the Flower Moon in cartellone il 20 maggio. Porterà sulla Croisette divi del calibro di Leonardo DiCaprio e Robert De Niro.

In attesa della presentazione a metà aprile della selezione le voci si intensificano: seguendo le orme di Top Gun: Maverick, dovrebbe approdare il nuovo (e ultimo) Indiana Jones e Il Quadrante del Destino con Harrison Ford di nuovo protagonista, 15 anni dopo il debutto, proprio a Cannes, del precedente episodio della serie con l'archeologo avventuriero per sempre giovane grazie agli effetti speciali anti-invecchiamento utilizzati sul volto dell'ormai ottuagenario Harrison. E si parla anche del nuovo Wes Anderson, Asteroid City, con un cast al solito stellare che include Tom Hanks, Margot Robbie, Scarlett Johansson e Tilda Swinton. Tramontata, pare, invece la favola Barbie: l'atteso film di Greta Gerwig con Margot Robbie nel ruolo della celebre bambola e con Ryan Gosling irresistibile Ken platinato non sarà a quanto sembra a Cannes come pure Oppenheimer di Cristopher Nolan che avrebbe portato sulla Croisette Mr. Peaky Blinders Cillian Murphy. L'Italia potrebbe essere uno squadrone con Alice Rohrwacher con La Chimera, Nanni Moretti con Il sol dell'avvenire, Matteo Garrone con l'attualissimo Io Capitano sul viaggio disperato di due migranti e poi ancora Marco Bellocchio con La Conversione e Finalmente l'Alba di Saverio Costanzo, che segue un'aspirante attrice (Rebecca Antonaci) nel corso di un'unica notte a Cinecitta' e nel cast ha Lily James e Willem Dafoe.

Si parla anche del western queer di Pedro Almodovar, un corto con con Pedro Pascal e Ethan Hawke, Strange way of life. E ancora tra gli altri di The Old Oak del maestro Ken Loach e di How Do You Live di Hayao Miyazaki.

Intanto le conferme: Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese in prima mondiale il 20 maggio a Cannes. Basato sul best-seller di David Grann e scritto per lo schermo da Eric Roth e Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon è ambientato nell'Oklahoma del 1920 e descrive l'omicidio seriale di membri della ricca Osage Nation, una serie di crimini brutali che divenne nota come il "Regno del Terrore". Dopo la premiere mondiale a Cannes del 20 maggio, uscirà per la prima volta in esclusiva nelle sale il 6 ottobre, in collaborazione con Paramount Pictures, l'uscita francese è fissata per il 18 ottobre 2023 e in Italia il 19 ottobre con 01 Distribution. Sarà poi trasmesso in streaming a livello globale su Apple TV+. Regista, sceneggiatore, attore e produttore, Martin Scorsese ha dedicato la sua vita al cinema e il Festival di Cannes è stato al suo fianco in molte occasioni. Ha ricevuto la Palma d'oro nel 1976 con Taxi Driver. Successivamente è tornato nella Selezione Ufficiale e ha vinto il premio per il miglior regista per Fuori Orario, 10 anni dopo il successo di Taxi Driver. Nel 1998 è stato presidente della giuria che ha consegnato la Palma d'oro al regista greco Theo Angelopoulos per l'eternità e un giorno. Dal 1990, Martin Scorsese dirige The Film Foundation, un'organizzazione dedicata alla protezione e alla conservazione della storia del cinema mondiale. In questa veste, ha rappresentato numerosi film a Cannes Classics. Proveniente da Apple Studios, Killers of the Flower Moon è stato prodotto insieme a Imperative Entertainment, Sikelia Productions e Appian Way. Nel cast con DiCaprio e De Niro anche Lily Gladstone, Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, Tantoo Cardinal.