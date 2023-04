A Hollywood il festival italiano della commedia

(ANSA) - LOS ANGELES, 31 MAR - La commedia è un genere un po' trascurato dai festival e dai premi di Hollywood. Un piccolo festival ideato da un gruppo di artisti italiani cerca di correre ai ripari. Tra una prova sul palco e un controllo dietro le quinte, l'attore Gianfranco Terrin racconta all'ANSA il suo "Italian Comedy Festival", una maratona di film, cortometraggi ed esibizioni dal vivo che si terrà nel fine settimana all'Hudson Theatre, nel cuore di Hollywood. "È una festa che celebra con la nostra innata allegria la commedia nel mondo.

L'idea è arrivata durante la pandemia - spiega Terrin - . Una volta alla settimana, io e altri amici, anche loro attori italiani, ci incontravamo al parco per raccontarci barzellette, storie divertenti, leggere copioni". Il lock-down a Los Angeles non ha mai avuto la rigidità di quello italiano, anche grazie agli spazi immensi che offre la città. Rispettando la social distance, è sempre stato possibile incontrarsi all'aria aperta.

"Usavamo quei 2 piedi di distanza obbligata come allenamento, immaginando di essere a teatro con il pubblico seduto in prima fila. È stato un modo per non uscire pazzi". Il gruppo è cresciuto e si è sviluppata l'idea di dare la possibilità anche ad altri di regalare un sorriso. La seconda edizione del Festival, patrocinato dall'Istituto Italiano di Cultura, spazia dal cinema al teatro, dall'animazione alla tv-web. Molto atteso Brutta Figura, il cortometraggio diretto Giorgio Arcelli Fontana, co-sceneggiato da James Ivory. La commedia racconta la reale amicizia tra il giovane regista piacentino e il 94enne premio Oscar californiano. Tra i lungometraggi, arriva Oltreoceano Acqua alle corde di Paolo Consorti, con Enzo Iacchetti, Elio e Giobbe Covatta. In arrivo Vida Gorda, film peruviano che ha sbancato nel 2022 e racconta in chiave ironica la relazione di un giovane con il proprio corpo. (ANSA).