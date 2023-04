Procuratrice del processo ad Alec Baldwin si ritira

(ANSA) - NEW YORK, 30 MAR - Mary Carmack-Altwies, la procuratrice di Santa Fe che aveva istruito il processo per la sparatoria sul set del film Rust, si è ritirata dal caso che vede l'attore Alec Baldwin sul banco degli imputati per la morte della direttrice della cinematografia Halyna Hutchins.

La District Attorney ha dato l'incarico a due avvocati di portare avanti il processo per omicidio colposo in cui è coinvolta anche l'armiera del set, Hannah-Gutierrez Reed, per aver messo in mano a Baldwin la pistola da cui nell'ottobre 2021 partè il proiettile fatale.

La Carmack-Altwies era stata fin dall'inizio il volto pubblico dell'azione legale. La decisione di tirarsi indietro fa seguito al ritiro a metà marzo di un'altra procuratrice, Andrea Reeb, dopo che era emerso che il suo ruolo era incompatibile con quello di parlamentare eletta all'Assemblea statale del New Mexico.

Con il nuovo addio il processo contro Baldwin e la Gutierrez-Reed resta privo dei magistrati che avevano deciso il rinvio a giudizio e avevano patteggiato con il primo assistente regista, Dave Halls, a cui spettava l'incarico di vigilare sulla sicurezza del set.

Una udienza preliminare è in programma il 3 maggio. Sia Baldwin che la Gutierrez-Reed si sono dichiarati non colpevoli.

(ANSA).