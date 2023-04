Il museo di George Lucas aprirà a Los Angeles nel 2025

(ANSA) - NEW YORK, 29 MAR - La posa della prima pietra nel 2018, l'apertura nel 2025. Dopo diversi incidenti di percorso c'è finalmente una data per l'inaugurazione del 'Lucas Museum of Narrative Art', creatura del regista di Guerre stellari e Indiana Jones, George Lucas. Lo si legge sul sito internet del museo. L'enorme complesso da un miliardo di dollari, finanziato principalmente dallo stesso regista e dalla moglie Mellody Hobson, avrebbe dovuto aprire quest'anno, ma si è trascinato dietro i ritardi causati dalla pandemia e quindi è slittato tutto di due anni. Il museo futuristico di circa 28 mila mq su cinque piani si trova di fronte al Los Angeles Memorial Coliseum, dall'alto ha la forma di una pancia arcuata ed è stato disegnato da Ma Yansong (Ordos Museum, in Cina, ndr) di MAD Architects. Lo spazio espositivo è grande al punto da riempire un campo e mezzo da football. Sarà dotato anche di una sala teatro da 299 posti. Nonostante si chiami Lucas Museum of Narrative Art non sarà una celebrazione della carriera cinematografica di Lucas. Come dice lo stesso nome, sarà un centro dedicato all'arte di raccontare storie. (ANSA).