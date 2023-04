Esce il trailer del nuovo film "sovversivo" di Nanni Moretti

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - "Il tuo film è un film sovversivo", dice un sorridente Mathieu Amalric mentre scorrazza per Roma in monopattino, sulle note di Voglio vederti danzare di Franco Battiato, insieme a Nanni Moretti, che risponde: "Pierre, non esagerare dai". E' la prima scena del trailer de Il sol dell'avvenire, diffuso oggi sul profilo Instagram del regista.

Il film è dato tra i titoli che probabilmente faranno parte della selezione del festival di Cannes (16-27 maggio) e l'uscita precedente, il 20 aprile, è non solo ammessa, ma anche una tradizione per i film di Moretti andati a Cannes.

Ci sono tutti gli ingredienti tipici dei film più amati del regista romano, che dirige una pellicola, ambientata in un circo, anche nella finzione come emerge dal trailer. Dove tra gli altri compare Silvio Orlando, che confessa di aver finalmente realizzato il sogno di interpretare un personaggio che muore impiccato. Poi c'è il rapporto di Nanni con la moglie Margherita Buy, con l'immancabile terapia di coppia. Un incontro con i responsabili di Netflix per mandare in onda il film, che giudicano poco esplosivo. E ancora, tra le note di Lontano lontano di Luigi Tenco e Think di Aretha Franklin, appaiono altri interpreti del film come Barbora Bobulova, Elena Lietti e Valentina Romani. Recentemente era stato pubblicato il poster del film: uno sfondo a raggi giallo, un cerchio rosso al centro e un uomo appeso su un'altalena che guarda in su. Nel cast anche Jerzy Stuhr, Laura Nardi, Beniamino Marcone, Rosario Lisma, Flavio Furno, Francesco Brandi. Girato a Cinecittà, prodotto dalla Sacher Film e da Fandango con Rai Cinema, il film sarà distribuito da 01. (ANSA).