Bif&st, a Barbara Ronchi premio Magnani, Bellocchio mio 'coach'

(ANSA) - BARI, 29 MAR - Si è laureata in Archeologia, ha partecipato a scavi prima in Brasile poi a Ostia. E ora, a un passo dal dottorato, ha scelto il cinema. "Mi vergognavo a dire che avrei voluto fare l'attrice", ha rivelato Barbara Ronchi che oggi pomeriggio nel teatro Margherita di Bari, nell'ambito del Bif&st, ha ricevuto il premio 'Anna Magnani' per la sua interpretazione in 'Settembre' ed 'Era ora'. Da allora di film ne ha fatti tantissimi, così come di spettacoli in teatro.

"L'approccio da studentessa mi è rimasto - ha rivelato - mi piace approfondire storie e personaggi".

Dal palco del teatro barese, Ronchi ha spiegato che "ci vuole pudore in questo lavoro, perché non sai chi hai davanti, a chi stai raccontando certe storie. Noi attori siamo un veicolo, il pubblico ci deve mettere il resto". Il suo grande esordio nel mondo del cinema è stato con il regista Marco Bellocchio che, dopo numerosi provini, l'ha scelta per interpretare la mamma del giornalista Massimo Gramellini in 'Fai bei sogni'. "Lui è un grandissimo coach per attori - ha detto -. Quel film è stato l'inizio di tutto". Presto l'attrice tornerà al cinema proprio per il nuovo lavoro di Bellocchio, 'La conversione'. "Per entrare nel cast ho fatto altri due provini", ha rivelato.

(ANSA).