Il nuovo Indiana Jones debuttera' a Cannes, Variety

(ANSA) - NEW YORK, 28 MAR - Seguendo le orme di Top Gun: Maverick, il nuovo Indiana Jones approdera' a Cannes. La voce già in circolazione da giorni è stata ripresa oggi da Variety.

Indiana Jones e Il Quadrante del Destino con Harrison Ford di nuovo protagonista arrivera' sulla Croisette 15 anni dopo il debutto, proprio a Cannes, del precedente episodio della franchise, Il Regno del Tempio di Cristallo. Nel film Ford recita per l'ultima volta nella parte dell'avventuriero archeologo accanto a una cast internazionale che include Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen. Il regista e' James Mangold di Logan e Ford vs. Ferrari. Poche le indiscrezioni sulla trama, basate soprattutto sui trailer in cui si vede un Indiana Jones giovane grazie agli effetti speciali anti-invecchiamento utilizzati sul volto dell'ormai ottuagenario Harrison. A Cannes il film della Disney arrivera' con un nutrito contingente da Hollywood: il festival, secondo le indiscrezioni non ufficiali, si sarebbe gia' assicurato Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons e Brendan Fraser.

Sara' il primo ritorno di un film di Scorsese sulla Croisette dal 1985 quando Fuori Orario gli fece vincere il premio del miglior regista, mentre si parla anche del nuovo Wes Anderson, Asteroid City, con un cast di insieme che include Tom Hanks, Margot Robbie, Scarlett Johansson e Tilda Swinton. (ANSA).