Si prepara remake Vertigo con Robert Downey Jr

Steven Knight, il creatore della serie di culto Peaky Blinders, sta scrivendo la sceneggiatura per un remake di Vertigo, la donna che visse due volte, capolavoro di Alfred Hitchcock. La Paramount Pictures ha acquistato preventivamente il remake, scrive Deadline. A interpretare il protagonista - il poliziotto John 'Scottie' Ferguson, reso indimenticabile da James Stewart - sarebbe Robert Downey Jr., candidato all'Oscar per la sua interpretazion di Charlie Chaplin nel film Charlot. Top secret, al momento, l'attrice che prenderà il posto di Kim Novak, co-protagonista nel doppio ruolo di Madeleine Elster e Judy Barton.

Knight impegnato anche a scrivere il prossimo film di "Star Wars" per Lucasfilm, sarebbe già al lavoro nell'impresa: di questo si tratta infatti, visto che Vertigo nel 2012 ha strappato il titolo a Quarto potere come miglior film di tutti i tempi in un famoso sondaggio della critica americana. E per Vertigo si tratterebbe del primo remake, dalla sua uscita nel 1958. (ANSA).