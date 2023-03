Tom Cruise è fuori dalla vita della figlia adolescente Suri

(ANSA) - NEW YORK, 24 MAR - Tom Cruise è totalmente fuori dalla vita della figlia adolescente Suri, avuta dall'unione con Katie Holmes. Lo scrive Page Six citando proprie fonti e secondo le quali la star di 'Mission: Impossible', 60 anni, non vede Suri, 16 anni, da lungo tempo. Cruise e la Holmes hanno divorziato nel 2011 e da allora il rapporto tra padre e figlia è diventato sempre più distante. Non è escluso che Scientology abbia svolto un ruolo nell'allontanamento tra i due.

Non a caso, nel 2013 durante una deposizione nella causa per diffamazione contro il gruppo Bauer Media per un articolo pubblicato su Life & Style in cui si diceva che l'attore aveva abbandonato Suri, all'epoca sei anni, Cruise disse che i suoi legami con l'organizzazione avevano avuto un ruolo chiave nella separazione dalla figlia. Quando gli fu chiesto se dietro la decisione della Holmes di lasciarlo ci fosse il bisogno di proteggere la figlia da Scientology, la risposta fu, "Quella fu una delle affermazioni, sì".

Nel 2016 fu ancora la controversa chiesa la responsabile della lontananza tra Cruise e Suri. Secondo le proprie regole, infatti, ai membri è proibito essere associati con non credenti.

Ne' Suri ne' la madre fanno parte di Scientology, quindi presumibilmente lui non può avere alcun rapporto con nessuna delle due. Inoltre, secondo l'ex membro, l'attrice Leah Rimini, Scientology considera Holmes una 'persona soppressiva' e quindi ritiene che Tom non può avere legami con Suri. La Rimini sostiene anche che Cruise aspetta che la figlia diventi maggiorenne per attirarla verso la chiesa e allontana dalla madre. (ANSA).