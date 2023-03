Uscita in sala horror Winnie the Pooh bloccata a Hong Kong

(ANSA) - NEW YORK, 22 MAR - Bloccata a Hong Kong l'uscita in sala di 'Winnie the Pooh: Blood and Honey', la versione horror di quello che è considerato l'orsetto più tenero del mondo. Lo scrive Hollywood Reporter il quale sottolinea che dietro la decisione potrebbe esserci la mano della censura cinese.

Il film del 2023, diretto da Rhys Waterfield, in cui Winnie e il suo compagno si scatenano in atti di cannibalismo, era previsto in oltre trenta cinema della città, è stato invece misteriosamente tolto dalla programmazione. Lo stesso vale per Macau. Al momento la spiegazione ufficiale è per 'motivi tecnici'.

Winnie the Pooh è tuttavia un argomento sensibile in Cina dal 2013, da quando è diventato un simbolo di resistenza contro il potere del partito Comunista. All'epoca una foto in cui l'allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama e il presidente cinese Xi Jinping camminavano assieme in California ha ispirato la rete a paragonare i due leader all'orsetto goffo e all'incontrollabile amico Tigger. In particolare il personaggio di Pooh è diventato una parodia di Xi, il quale si e di recente assicurato, senza precedenti, il terzo mandato. (ANSA).