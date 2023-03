Per il Bif&st la città di Bari si 'veste di cinema'

(ANSA) - BARI, 21 MAR - Non solo proiezioni di film nei cinema e nei teatri, ma tutta la città di Bari si "veste di cinema" abbracciando con oltre 100 eventi culturali il Bif&st, international Film &Tv festival che si apre il 24 marzo prossimo con la sua XIV edizione. L'iniziativa, coordinata dal Comune attraverso una call rivolta agli esercizi commercianti e alle realtà culturali locali, è stata pensata per animare i luoghi della città prima e dopo le proiezioni cinematografiche con grandi e piccoli eventi dedicati alla settima arte. Il successo dell'edizione zero dell'anno scorso ha consentito di raddoppiare i numeri delle adesioni con il coinvolgimento quest'anno di 70 attività commerciali, 20 organizzazioni culturali e 5 cinema di quartiere con oltre 100 proposte di eventi e attività diffusi in tutti i cinque Municipi.

L'iniziativa è stata presentata alla presenza della presidente dell'Apulia Film Commission, Annamaria Tosto, del direttore organizzativo del Bif&st, Angelo Ceglie e della segretaria regionale per la Puglia del Ministero della Cultura, Maria Piccarreta, con le assessore alle Culture, Ines Pierucci, e allo sviluppo Economico, Carla Palone. "L'idea - ha spiegato Tosto - è che il percorso culturale non si realizza solo con il mezzo audiovisivo, ma è il frutto di una sinergia rappresentata da una serie di eventi organizzati dal Comune e che si iscrivono in un progetto visionario volto a concorrere alla crescita della società, non solo con l'audiovisivo, ma con altre forme espressive, dando una risposta alle istanze di bellezza e di condivisione che vengono dalla cittadinanza". "Le iniziative a corollario del festival - ha detto ancora - d'altro canto, comportano ricadute economiche e turistiche importanti per la città e concorrono anche così, a conseguire il proposito di Afc di fare del cinema e dell'audiovisivo volano del benessere complessivo". (ANSA).