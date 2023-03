Gwyneth Paltrow a processo per incidente di sci nel 2016

E' iniziato in un tribunale dello Utah il processo per la causa contro Gwyneth Paltrow in seguito ad un incidente sugli sci avvenuto nel 2016. Lo riferiscono i media americani. All'epoca l'attrice si scontrò, secondo quanto viene detto nei documenti legali, con Terry Sanderson, ottico in pensione, oggi 76 enne. Nella caduta lui riportò lesioni celebrali e costole rotte.

La vittima chiede un risarcimento di 300 mila dollari in quanto sostiene che la Paltrow fu colpevole di negligenza e disattenzione e oltre alle ferite fisiche gli ha procurato anche stress emotivo. Inizialmente Sanderson aveva chiesto danni per oltre tre milioni. La cifra è stata ridimensionata nel 2019.

Secondo le stime il processo dovrebbe durare oltre una settimana.