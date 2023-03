Shazam! in vetta al box office, scende al quarto posto Creed III

Debutta in vetta alla classifica del box office italiano 'Shazam! La furia degli Dei'. Il sequel della strana storia di Billy Batson, teenager per nulla bellicoso al quale basta pronunciare la parola magica "Shazam!" per trasformarsi nel Supereroe e suo alter ego adulto Shazam, incassa in quattro giorni 836.156 euro e fa slittare al quarto posto "Creed III", il nono capitolo della saga di Rocky Balboa che ottiene 546.290 nel week end per un complessivo di 6.288.472 euro in tre settimane.

Saldo al secondo posto della classifica Cinetel del fine settimana 'L'ultima notte d'amore' con Pierfrancesco Favino che incassa 761.294 euro (1.957.884 in due settimane) e schizza al terzo posto 'Everything Everywhere All at Once' dei visionari Daniels, il film d'avventura, azione, fantascienza, dramma familiare con tematiche Lgbt, comedy e romance, che ha dominato gli Oscar 2023 con 7 statuette, che incassa 573.013 euro per un complessivo in 24 settimane di 1.638.845 euro.

Scendono al quinto posto 'Scream VI', che raccoglie 420.294 euro (1.385.795 in due settimane), al sesto 'The Whale' con cui Brendan Fraser ha vinto l'Oscar 2023 per il migliore attore protagonista con, nel fine settimana 406.880 per un totale di 2.770.120 euro, e al settimo 'Mummie-A spasso nel tempo', il film che spazia dall'antico Egitto all'odierna Londra di Juan Jesus Garcia, che incassa 170.587 euro (totale 1.953.119 euro in 4 settimane).

Scalano la classifica conquistando l'ottavo posto 'Educazione fisica' di Stefano Cipani con Claudio Santamaria che incassa in quattro giorni 114.296 euro e 'What's love? (What's Love Got to Do with It?) di Shekhar Kapur, con Lily James e Emma Thompson, il film che ha vinto il premio come miglior commedia alla Festa del Cinema di Roma 2022 con 112.369 euro in quattro giorni. Chiude la top ten 'Mixed by Erry' con 107.850 euro di incassi nel fine settimana che portano il totale a 733.452 euro.

Il box office totale del fine settimana dal 16 al 19 marzo, secondo i dati Cinetel, è di 4.579.923 euro, con -15% rispetto al precedente (5.390.955 euro). (ANSA).