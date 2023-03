Al via il Pordenone Docs Fest sulla contemporaneità

(ANSA) - PORDENONE, 20 MAR - Sono 50 i film che verranno proiettati in cinque giorni, di cui 25 anteprime nazionali e tre prime visioni assolute, che rappresentano 28 Paesi; decine di ospiti dall'Italia e dall'estero, sei premi per una giuria internazionale tutta al femminile, presieduta dalla regista cilena Valeria Sarmiento: sono i numeri del XVI Pordenone Docs Fest, dal 29 marzo al 2 aprile. Come ogni anno, il festival è organizzato da Cinemazero e trasformerà la città in un osservatorio originale sulla contemporaneità.

Il primo evento è la consegna del Premio Images of Courage a Caesar, nome in codice che protegge l'identità di un ex fotografo siriano. Grazie al suo coraggio, ci sono le prove delle atrocità commesse dal regime di Bashar al-Assad. Verrà proiettato il documentario The lost souls of Syria.

Tra gli altri appuntamenti più significativi c'è When spring came to Bucha: il film che racconta la forza degli ucraini, la loro capacità di resistere e rigenerarsi dopo la strage di un anno fa. Sarà presente a Pordenone la regista ucraina Mila Teshaieva.

Tra gli ospiti, il giocatore Nba di basket turco, ora cittadino americano, Enes Freedom, paladino della libertà di espressione e candidato al Nobel per la Pace 2021. (ANSA).