Shazam 2, Helen Mirren furiosa figlia di Atlante

Una famiglia, un museo d'arte classica, unicorni, un drago e, soprattutto, Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler, le tre supercattive new entry che interpretano le figlie di Atlante e sono infuriate perché il Mago ha rubato i poteri del padre. Questi solo alcuni degli elementi, in salsa ironica e a firma Dc Comics, di SHAZAM! FURIA DEGLI DEI, sequel della strana storia di Billy Batson, teenager per nulla bellicoso al quale basta pronunciare la parola magica "Shazam!" per trasformarsi nel Supereroe e suo alter ego adulto Shazam. A distanza di un paio d'anni dal primo film, certo i membri della Shazamily sono cresciuti e non tutti poi sono sempre d'accordo con l'iperattivo Billy. Soprannominati da molti 'Fiasco di Filadelfia' a causa di alcuni dei loro salvataggi tutt'altro che perfetti, questi Supereroi impacciati forse mancano di un po' di pratica. A farli crescere in professionalità molto in fretta sarà la discesa in campo proprio delle Figlie di Atlante, trio di antiche divinità giunte sulla Terra. In sala con Warner Bros Pictures, il film di David F. Sandberg ha tra i protagonisti: Zachary Levi nel ruolo di Shazam; Jack Dylan Grazer nei panni di Freddy Freeman; Adam Brody in Super Hero Freddy; Ross Butler in Super Hero Eugene; Meagan Good in Super Hero Darla; D.J. Cotrona in Super Hero Pedro; Grace Caroline Currey è invece Super Hero Mary; Faithe Herman è Darla Dudley; Ian Chen è Eugene Choi; Jovan Armand è Pedro Pena; Marta Milans è Rosa Vasquez; Cooper Andrews è Victor Vasquez e, infine, Djimon Hounsou che torna a interpretare Wizard. "Questo è un film molto più grande del primo - afferma il regista Sandberg -. Abbiamo dei margini più ampi in cui spaziare, effetti visivi molto più grandi, e abbiamo davvero fatto di tutto con l'azione, la grafica e il suono in particolare. Questo è un film realizzato per il grande schermo e per il grande sound, e sono entusiasta dell'uscita in IMAX, Dolby Atmos e tutti di formati premium, che rappresentano il modo migliore in assoluto per guardarlo. Voglio dire, quando ci sono degli altoparlanti nel soffitto, il pubblico potrà avere la sensazione dei tuoni e dei fulmini sopra la testa, i draghi che volano intorno e le arpie dietro con il fiato sul collo! Questo film bisogna sentirlo e percepirlo a 360 gradi". Figlia maggiore di Atlante e Custode dell'Albero della Vita, la Mirren è appunto Hespera: "Qui c'è una combinazione tra mitologia greca, con tutte quelle creature immaginarie, e uso della magia", dice l'attrice . E aggiunge: "E i draghi! Anche i draghi fanno la loro comparsa. In effetti, sono molto gelosa di mia sorella che riesce a cavalcarne uno". Infine, sottolinea l'attrice britannica: "Hespera è assolutamente indignata per il fatto che il potere che suo padre esercitava, le sia stato sottratto da alcuni maghi ed assegnato a Shazam, bambino sciocco, troppo entusiasta, di buon cuore, ma completamente fuori controllo. È decisamente infuriata per il fatto che ciò sia potuto accadere e cerca giustamente di riprendersi il potere".