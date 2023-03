James Gunn dirigerà 'Superman: Legacy'

(ANSA) - NEW YORK, 16 MAR - James Gunn sarà il regista di 'Superman: Legacy'. Lo scrive Variety. L'uscita del reboot del franchise di Superman è prevista per l'estate del 2025. Gunn, che tra le altre cose dal novembre 2022 è co-presidente, co-amministratore e direttore creativo dei DC Studios, si occuperà anche della sceneggiatura mentre Peter Safran sarà il produttore.

Il film racconta la storia del percorso di Superman per riconciliare la sua eredità kryptoniana con l'umano Clark Kent di Smallville in Kansas. "E' stato un lungo viaggio per arrivare a questo punto - ha scritto Gunn su Twitter -. Mi fu offerto Superman anni fa e inizialmente dissi di no, perché non avevo un modo unico, divertente ed emotivo per dare a Superman la dignità che meritava. Poco meno di un anno fa quel modo è arrivato e si focalizza sull'eredità di Superman, come i suoi aristocratici genitori kryptoniani e quelli contadini del Kansas lo informano su ciò che è e sulle scelte che fa". (ANSA).