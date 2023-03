Eagle Pictures cresce e incorpora 3 Marys Entertainment

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Eagle Pictures, società leader nella distribuzione e tra i principali produttori indipendenti italiani, si è fusa con 3 Marys Entertainment s.r.l., società indipendente nella produzione e distribuzione cinematografica che ha portato nelle sale titoli campioni di incasso come A casa tutti bene, La Befana vien di notte, 18 Regali e Bones and All.

La fusione per incorporazione di 3 Marys Entertainment s.r.l.

in Eagle Pictures S.p.A. sarà efficace dal 1° aprile e i soci fondatori di 3 Marys Entertainment Enzo Ricci, Raffaella Viscardi e Giovanni Corrado diventeranno azionisti del gruppo guidato da Tarak Ben Ammar con una quota complessiva dell'11,11%.

La fusione - spiega una nota - si inserisce nell'ambito di un più ampio progetto imprenditoriale che mira a incrementare i diritti cinematografici di proprietà di Eagle Pictures, a cogliere opportunità d'investimento in progetti produttivi, sia italiani ma soprattutto internazionali, presentati da soggetti che non necessariamente sono alla ricerca di un partner industriale, un rafforzamento patrimoniale importante e il ricongiungimento di alcuni importanti investimenti già fatti precedentemente insieme.

"Dopo l'accordo con Sony - dice Tarak Ben Ammar, principale azionista di Eagle Pictures - che ha rappresentato un importante traguardo verso il consolidamento dei rapporti di Eagle Pictures tra i grandi player del settore come Disney, Universal, Warner Bros. Discovery, la fusione con 3 Marys Entertainment va nella direzione di rafforzare ancora di più la presenza della società in Italia al fine di creare un polo di produzione e distribuzione cinematografica e audiovisiva in grado di soddisfare un pubblico sempre più esigente ed un mercato dell'audiovisivo in continua evoluzione".

"Sono molto felice - commenta Enzo Ricci, presidente e fondatore 3 Marys Entertaiment - di unire la nostra realtà a uno storico player del mercato cinematografico come Eagle Pictures: sono certo che l'ambizioso progetto di consolidamento italiano e di sviluppo internazionale sarà finalizzato con successo grazie allo straordinario lavoro di Tarak Ben Ammar e della sua squadra guidata dall'ad Andrea Goretti". (ANSA).