Weinstein non sara' processato di nuovo a Los Angeles

(ANSA) - NEW YORK, 14 MAR - Harvey Weinstein non andra' incontro a un nuovo processo in cui rivedere i tre capi di imputazione su cui la giuria di Los Angeles l'anno scorso non e' riuscita a mettersi d'accordo. Lo ha deciso il giudice Lisa Lench prendendo atto della rinuncia della procura a procedere con le altre accuse. L'ex boss di Miramax e' stato condannato in febbraio a 16 anni di prigione che si aggiungono ai 23 che sta scontando dal 2020 per il processo per stupro di New York. Gli avvocati dell'ex produttore hanno presentato ricorso contro entrambe le condanne. (ANSA).