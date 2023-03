In sala Coldplay - Music Of The Spheres: Live At River Plate

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Dal 19 al 21 aprile nelle multisala del Circuito UCI arriva Coldplay - Music Of The Spheres: Live At River Plate, il film concerto che offrirà la possibilità di vivere lo spettacolo Music Of The Spheres World Tour dei Coldplay, che ha venduto più di 6 milioni di biglietti. In questa speciale edizione cinematografica gli spettatori potranno assistere alla versione definitiva dello spettacolo trasmesso in diretta in tutto il mondo lo scorso ottobre, con audio remixato e rimasterizzato e immagini straordinarie, realizzate con 30 telecamere, droni e tecniche di ripresa a 360° dal regista Paul Dugdale, vincitore di un BAFTA e nominato ai Grammy.

Il film concerto, distribuito da Nexo Digital, include una serie di filmati che non sono stati mostrati durante l'evento in diretta, tra cui materiale backstage e nuove interviste alla band. Gli spettatori vedranno i Coldplay alle prese con i successi della loro carriera, tra cui Yellow, The Scientist, Fix You, Viva La Vida, A Sky Full Of Stars e My Universe, in uno stadio di luci, laser, fuochi d'artificio e braccialetti LED.

Tra le chicche anche la partecipazione della pluripremiata H.E.R. e di Jin dei BTS, che si esibisce al fianco dei Coldplay per il debutto dal vivo del suo singolo da record The Astronaut.

