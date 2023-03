Edoardo Leo, fermare il tempo? Lo farei adesso per awn

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Non ho mai cercato di fermare il tempo, ma se dovessi farlo lo farei ora a cinquant'anni con il lavoro che va bene. A trent'anni, quando le cose non andavano benissimo, non l'avrei mai fatto". Parola di Edoardo Leo stamani alla presentazione di ERA ORA di Alessandro Aronadio, romantic comedy sul tempo che passa, una delle tante opere nate dalla creatività pandemica. Nel film, già alla Festa di Roma e dal 16 marzo su Netflix, Edoardo Leo interpreta Dante, un assicuratore felicemente sposato con Alice (Barbara Ronchi) e sempre in ritardo. Un uomo che "nel mezzo del cammin di sua vita", ovvero sulla soglia dei quarant'anni, si ritrova a vivere un tempo accelerato. Ogni mattina, al suo risveglio, si ritrova infatti un anno in più e anche in una vita diversa che non ricorda di aver vissuto. Un vero caos per Dante, risvegliarsi un anno con una moglie incinta di cinque mesi e, il giorno dopo, con un'altra donna al suo fianco. Lo spunto di quest'opera arriva dal film australiano COME SE NON CI FOSSE UN DOMANI di John Lawson di cui ERA ORA è un remake. "È vero siamo schiacciati dal tempo. O per dirla meglio ci sono stati anni in cui il tempo non passava mai perché non avevo lavoro mentre oggi è del tutto diverso - spiega Leo nella sede Netflix di Roma - È chiaro che - aggiunge - per certe cose l'equilibrio non lo trovi mai.

Rimpianti? Non ne hai se fai quello che ti piace. E poi il lavoro dell'attore non richiede una passione semplice, bisogna esserne divorati per poterlo fare e io non ne posso fare a meno". Per Barbara Ronchi (SETTEMBRE) quello che conta riguardo al tempo: "È sicuramente più la quantità che la qualità.

Inizialmente pensavo esattamente il contrario, ma certe cose le capisci meglio se hai figli". Nel cast di ERA ORA - prodotto da BIM, PALOMAR, Vision Distribution in collaborazione con SKY - anche Mario Sgueglia, Francesca Cavallin, Andrea Purgatori, Massimo Wertmüller e Raz Degan. (ANSA).