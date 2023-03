Al via il Glocal Film Festival, premio a Marco Ponti

(ANSA) - TORINO, 14 MAR - Si apre domani, 29 marzo, al Cinema Massimo Mnc di Torino, il 22/o Glocal Film Festival, diretto da Alice Filippi. La manifestazione, organizzata dall'associazione Piemonte Movie, ha in programma 74 titoli di cui 29 in concorso e si svolgerà fino al 20 marzo. L'apertura ufficiale avrà come ospiti, domani alle 21, il regista Marco Ponti, che riceverà il Premio Riserva Carlo Alberto, e l'ex capitano della Sampdoria dello Scudetto Luca Pellegrini, per il film La bella stagione.

In programma, nella giornata di domani, anche le prime proiezioni delle altre sezioni, tra cortometraggi e documentari, la masterclass con Marco Ponti e una mostra al foyer del Cinema Massimo. (ANSA).