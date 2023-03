Oscar: sul red carpet spopola la scollatura all'ombelico

(ANSA) - NEW YORK, 12 MAR - Eva Longoria in bianco con intarsi deco ha dato il la: tra divi e dive sul red carpet degli Oscar dominano le scollature a v fino all'ombelico. Cosi' anche, ma in nero, Lenny Kravitz a cui e' affiodato il segmento In Memoriam. E poi Ariana De Bose in un candido Versace, e Elizabeth Olsen in nero Givenchy.

Florence Pugh e' arrivata in short, coperti pero' da metri di taffetta' Valentino. Gli altri trend: gli abiti unisex, come il tuxedo di Sarah Polley, la regista di Women Talking candidata all'Oscar per il migliore adattamento cinematografico.

Tra i colori, domina il giallo come quello scelto da Kerry Condon in omaggio alle pareti della sua camera da letto quando era bambina, i fiori della primavera irlandese e il cappotto che indossa nella scena finale del film Gli Spiriti dell'Isola che la vedono candidata a migliore attrice non protagonista. In uno scintillante Dolce e Gabbana evocativo della statuetta che spera di avere in mano a fine serata, ma anche il colore champagne tappeto della passerella, la sua rivale Jamie Lee Curtis.

(ANSA).