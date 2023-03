Oscar: sul red carpet Paul Mescal in smoking rivisitato

(ANSA) - NEW YORK, 12 MAR - Paul Mescal, per la prima volta candidato best actor per Aftersun, ha reinterpretato con l'aiuto di Gucci il tuxedo bicolore, con una giacca bianca un po' piu' lunga del solito e i risvolti del colletto larghi e i pantaloni ampi.

Austin Butler, in smoking Ysl, e' tra i favoriti a strappargli la statuetta: e' arrivato sul red carpet con una pettinatura alla Elvis ispirata a quelle create per lui dall'italiano Aldo Signoretti. (ANSA).