Oscar: red carpet, Lady Gaga dallo show a LA

(ANSA) - NEW YORK, 12 MAR - Quando una si chiama Lady Gaga ha lo star power che puo' di tutto e di piu': la cantante candidata per la miglior canzone (Hold My Hand da Top Gun: Maverick) ha indossato un abito da sera nero uscito dallo show dell'ultima collezione Versace giovedi a Los Angeles. La cantante partecipa in extremis a serata Academy Awards (ANSA).