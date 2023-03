Oscar: migliore sceneggiatura a Everything Everywhere

L'Oscar 2023 per la migliore sceneggiatura originale è stato vinto dai Daniels (gli autori e registi Daniel Kwan & Daniel Scheinert) per EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE.

La statuetta per il miglior adattamento è stata vinta da Sarah Polley per WOMEN TALKING - IL DIRITTO DI SCEGLIERE dal romanzo Donne che parlano di Miriam Toews (2018), edito in Italia da Marcos y Marcos, a sua volta liberamente tratto da fatti avvenuti nella colonia Manitoba in Bolivia nel 2011. (ANSA).