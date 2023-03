Oscar: migliore colonna sonora Sul Fronte occidentale

L'Oscar 2023 per la migliore colonna sonora è stato vinto dal compositore e pianista tedesco Volker Bertelmann per il film Niente di nuovo sul fronte occidentale di Edward Berger.

Bertelmann ha battuto il veterano John Williams, compositore e direttore d'orchestra, autore di colonne sonore memorabili come quelle di E.T., Lo Squalo, Guerre Stellari, Schndler's List, Jurassic. 91 anni, Williams era con le musiche di The Fabelmans, alla sua 53/ma nomination, un vero record. (ANSA).