Oscar: Michelle Yeoh, "sono al traguardo e sono in pace"

"Sono al traguardo e sono in pace": lo ha detto sul red carpet degli Oscar Michelle Yeoh, candidata come migliore attrice per Everything Everywhere All at Once.

In un Dior Couture bianco, Michelle ha dedicato la serata a tutte le mamme che "meritano di volare come dei supereroi".

