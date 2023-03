Oscar: Brendan Fraser miglior attore

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - L'Oscar 2023 per il migliore attore protagonista è stato vinto da Brendan Fraser per The Whale di Darren Aronofsky.

"Ringrazio l'Academy e la produzione A24 e il regista Aronfoski per la possibilità che mi ha dato di salvarmi con The Whale.

Avete un cuore da balena, solo le balene riescono ad andare così in profondità" ha detto commosso Fraser. "Ho cominciato 30 anni fa a lavorare nel cinema e le cose non sono state sempre facili per me, tornare in superficie non è stato facile ma ci sono persone che me lo hanno permesso come i miei figli, il mio manager, sono molto grato all'Academy", ha concluso emozionato Brendan Fraser.

