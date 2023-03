Oscar: Arriva Alice Rohrwacher in rosso e traspare l'emozione

Una emozionatissima Alice Rohrwacher è arrivata sul red carpet degli Oscar, candidata per il corto Disney live action Le Pupille. Un abito rosso con paillettes, capelli raccolti, la regista un po' come una Alice nel paese delle meraviglie è pronta a farsi stupire dalla cerimonia. Con lei il padre, il produttore di tempesta Carlo Cresto-Dina, il coproduttore Alfonso Cuaron per Esperanto Filmoj, con loro i figli del cinque volte premio oscar regista messicano, la montatrice del film Carlotta Cristiani. (ANSA).