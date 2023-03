Oscar: abbraccio sul palco tra Ke Huy Quan e Harrison Ford

(ANSA) - NEW YORK, 12 MAR - Abbraccio fuori programma sul palco degli Oscar tra Ke Huy Quan, neo- premio Oscar per Everything Everywhere All at Once, e Harrison Ford che ha presentato il premio per il miglior film, la statuetta piu' ambita. Ke aveva recitato da bambino con Harrison in "Indiana Jones e Il Tempio della Paura". (ANSA).