Evertything Everywhere vince l'Oscar per il miglior film

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Everything Everywhere All at Once ha vinto l'Oscar 2023 come miglior film. E' diretto dai Daniels.

"Ripararci l'uno con gli altri, il mondo sta cambiando velocemente, fa paura e io ho paura che non riusciamo a stare al passo, ma in un modo o nell'altro ce la faremo", ha commentato Daniel Kwan dal palco del Dolby Theatre commentando l'Oscar vinto per il film codiretto con Daniel Scheinert. (ANSA).