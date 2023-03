Oscar: la premio Nobel Malala Yousafzai sul red carpet

Malala Yousafzai sul red carpet (in realta' quest'anno color champagne) degli Oscar. La premio Nobel 2014 per la pace ha fatto il suo ingresso in un abito di di paillettes d'argento con cappuccio sul capo uscito dagli atelier di Ralph Lauren. Malala e' agli Academy Awards in quanto produttrice esecutiva di Stranger at The Gate di Joshua Seftel, candidato nela categoria dei documentari short.

"Con la mia società voglio lavorare con le donne e con i giovani, realizzare programmi di ogni tipo e collegare così le persone in tutto il mondo". (ANSA).