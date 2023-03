Incassi Usa, in vetta Scream 6 che batte Creed III

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Nello scontro tra saghe è Scream 6 a dominare il botteghino Usa del fine settimana: con 44,5 milioni di dollari il sesto film della serie, ambientato a New York, centra il weekend di debutto più alto dell'intera serie e batte Creed III. Lo spin-off di Rocky, nono capitolo della saga (e primo senza il personaggio del pugile) raccoglie 27,1 milioni di dollari, superando il tetto dei 100 milioni di dollari (101,3 milioni) sul mercato domestico. Terza piazza per 65 - Fuga dalla Terra: il thriller fantascientifico preistorico di Scott Beck e Bryan Woods con Adam Driver esordisce al box office con 12,3 milioni di dollari.

Finisce fuori dal podio Ant-Man and The Wasp: Quantumania, il nuovo film Marvel Studios, con 7 milioni di dollari nel week end, per un incasso complessivo di 198 milioni di dollari nelle sale nord americane. (ANSA).