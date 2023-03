Impossibile capire l'America senza i suoi cowboy

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Il western non è solo pistole, fucili e duelli fuori del saloon, è qualcosa di più. Lo sa bene Wilfried Leichert, matematico e sinologo tedesco che ha trascorso gran parte della sua vita di economista all'estero in aziende multinazionali e che, attualmente, è uno dei più grandi studiosi di questo genere. È stato lui il relatore al Teatro Manzoni di Roma della conferenza-incontro Il WESTERN E LA NASCITA DEL MITO AMERICANO.

Ora lo stretto rapporto tra cultura western e politica Usa è oggetto, di volta in volta, di encomi o critiche nei commenti di esperti di geopolitica.

Per alcuni politologi l'America è come uno sceriffo buono pronto a far rispettare i diritti in tutto il mondo, per altri, al contrario, è un uomo armato di pistola pronto ad imporre una cultura, quella del capitalismo, in maniera violenta e niente affatto democratica. Wilfried Leichert così, non a caso, con decine di spezzoni ha raccontato l'influenza del western nella cultura e nel quadro politico americano di oggi, analizzando poi gli elementi costitutivi del mito americano così come sono interpretati in questo genere cinematografico.

"Parlerò del mito americano così come è espresso nei film western, il 'cinema americano per eccellenza', come lo definì il critico francese André Bazin - ha detto Leichert -. Il western ha formato l'identità nazionale americana come nessun'altra opera d'arte, è divenuto parte del dna culturale e spirituale dell'America. Nessuno dovrebbe ridurre l'America ai suoi cowboy, tuttavia nessuno può comprenderla senza di loro. Il western è la tela sulla quale le ideologie dell'America sono state disegnate e poi discusse, divulgate e anche scartate".

A sostegno di questa tesi Leichert si è avvalso delle immagini, dai grandi classici del passato come 'Mezzogiorno di Fuoco', 'Il Gigante', 'Duello al sole', 'Il piccolo grande uomo', 'La magnifica preda', 'Ombre rosse', 'Sentieri Selvaggi', 'L'uomo che uccise Liberty Valance', 'Alba fatale', 'Gli spietati', fino ai più recenti 'Balla coi lupi', 'Yellowstone', 'Brokeback Mountain', solo per citare alcuni. (ANSA).