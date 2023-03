Fan e maschere da supereroi, Hollywood aspetta gli Oscar

(ANSA) - LOS ANGELES, 12 MAR - Hollywood è pronta per la 95/a edizione degli Oscar, in programma al Dolby Theatre dalle 17 di domenica pomeriggio (le 2 di notte in Italia). Mentre negli hotel più esclusivi della città, da West Hollywood a Beverly Hills, si accavallano eventi mondani riservatissimi, la passerella su cui sfileranno i vip è tutta un fermento di addetti ai lavori e di curiosi che si scattano selfie.

L'atmosfera, sabato sera, era quella delle grandi occasioni.

"Su questo viale, regaliamo sogni ogni giorno. Domani è il nostro Natale", dice all'ANSA una donna vestita da Catwoman, vera istituzione dell'Hollywood boulevard insieme ad altri colleghi mascherati da supereroi o personaggi di Star Wars. Sono loro i guardiani quotidiani del sogno: si fanno foto con i turisti, danno un tocco bizzarro a questa parte di città, piena di souvenir economici e cibo scadente. "In questa settimana raddoppiamo gli affari. Domani lasciamo spazio alle stelle vere.

Ma lunedì torniamo", promette Darth Vader.

Il traffico nelle strade attorno procede a passo d'uomo. La pioggia ha graziato Los Angeles almeno nell'ultimo giorno di preparazione. Il meteo incerto ha comunque costretto gli organizzatori a coprire la passerella con grandi teloni impermeabili. Dei drappi rosso fuoco ondeggiano lungo il percorso d'accesso al teatro, mentre a terra - ancora coperto dal cellophane - c'è il "tappeto rosso" più famoso del mondo, che però quest'anno è color champagne. Decine di guardie di sicurezza accasciate alle transenne controllano che i curiosi non ci camminino sopra. (ANSA).