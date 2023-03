Attesa in India per la Notte degli Oscar, tre candidature

(ANSA) - NEW DELHI, 12 MAR - Grandi speranze in India in vista della notte degli Oscar. Quest'anno il Paese è in corsa agli Academy Award con tre candidature: "Naatu Naatu", la canzone del film "RRR" di S.S. Rajamouli, già vincitrice del Golden Globe, in gara per la miglior canzone originale, e i due documentari "All that Breathes" e "The Elephant Whisperers". Non solo candidati, ma anche star. Questa notte il cinema indiano (che da qualche anno non è più solo sinonimo di Bollywood, le mega produzioni basate a Mumbai, ma anche di Tollywood, con i film prevalentemente d'azione dell'India del sud, in lingua Telugu), sarà rappresentato al Dolby Theater di Los Angeles da una delle più amate e strapagate star del momento, Deepika Padukone, co-presentatrice della serata, e dal danzatore M M Keeraavani, che si esibirà in due minuti e mezzo della coreografia ispirata alla canzone "Naatu Naatu". In attesa del verdetto della giuria saranno a Los Angeles anche i due fratelli Nadeem Shehzad e Mohammad Saud, fondatori del Wildlife Rescue, l'ospedale per uccelli predatori alla periferia di Delhi, raccontato nel documentario "All that breathes", e già premiato al Sundance e a Cannes. I due, che in 20 anni hanno salvato più di 26mila predatori, fondamentali per l'ecosistema della capitale, hanno raccontato a "The Print" che il successo internazionale li ha aiutati a ricevere donazioni da tutto il mondo, ma che in India, dove il documentario non è mai stato visto sinora, stentano a raccogliere fondi. (ANSA).