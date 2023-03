'Visioni sul lavoro', ciclo di film e documentari al Mast

(ANSA) - BOLOGNA, 10 MAR - La Fondazione Mast di Bologna propone nei weekend fino al 30 aprile un ciclo di film e documentari, 'Visioni sul lavoro', che trattano i temi della mostra 'Photography Grant on Industry and Work' affrontando, con una visione cosmopolita e sfaccettata, i mutamenti del mondo del lavoro in tutte le parti del globo. Gli antichi mestieri sopravvissuti fino ai giorni nostri e le nuove professioni della gig economy, gli incontri tra culture diverse in seguito alle migrazioni, le problematiche legate ai cambiamenti climatici e alla globalizzazione, i rapidi sviluppi della tecnologia nella società post-industriale, le trasformazioni economiche: dal Portogallo all'Argentina, dal Bangladesh alla Mauritania, il denominatore comune è il mondo del lavoro con le sue fatiche, le contraddizioni, le ingiustizie, ma anche i semi di speranza, solidarietà, riscatto. Il lavoro che è stato, il lavoro che verrà.

La rassegna è organizzata in collaborazione con Jennifer Baichwal, regista insieme a Nicholas De Pencier di Anthropocene, The Human Epoch, Diana Sanchez, curatrice di Film Festival internazionali, e con la Cineteca di Bologna. Tutti i film sono in lingua originale con sottotitoli in italiano. Proseguono inoltre al Mast le visite guidate della mostra (da martedì a venerdì alle 15 e alle 17; sabato e domenica, alle 11 e alle 17, gratuite su prenotazione) e le attività educative dedicate alle scuole. (ANSA).