Shatner, un docufilm sua carriera, 'non mi resta molto'

(ANSA) - NEW YORK, 10 MAR - William Shatner sarà a SXSW, festival musicale e cinematografico ad Austin in Texas, protagonista di un documentario sulla sua carriera. 'You Can Call Me Bill'. Il film, in anteprima mondiale il 16 marzo, è diretto da Alexandre O. Phillipe e svela l'uomo, attualmente 91 anni, che si è celato dietro diverse maschere lungo una carriera di oltre 70 anni. Dal capitano Kirk, a T.J. Hooker, Denny Crane, Big Giant Head o Alexander the Great, tra gli altri. "Ho rifiutato diverse offerte di fare documentari - ha detto Shatner a Variety discutendo sui motivi che lo hanno spinto a realizzare 'You Can Call Me Bill' - ma non mi resta molto da vivere. Posso collassare ora mentre sto parlando oppure vivere per altri dieci anni, il mio tempo è limitato, e questo è un fattore. Ho dei nipoti, questo documentario è un modo per aprire un dialogo dopo la mia morte". L'attore ha detto anche di non avere un ruolo preferito ma che cerca solo di divertirsi sul set. E a proposito del suo viaggio nello spazio nel 2021 a bordo del Blue Origin con Jeff Bezos, ha detto di essersi messo a piangere quando è tornato sulla terra. "Perché piango? - si è chiesto - Che succede? Perché provo dolore? Provo dolore per il mondo, perché ora so molto su ciò che sta accadendo. Ho visto la Terra, la sua bellezza e la sua distruzione. Andrà estinta. Miliardi di anni di evoluzione potrebbero svanire. E' sacra, è la vita ed è andata. E' più che una tragedia. Noi fottuti stupidi animali stiamo distruggendo questa cosa meravigliosa chiamata Terra.

Questa cosa non ti fa arrabbiare? Non vuoi poter fare qualcosa?". (ANSA).