Oscar, domenica braccio di ferro con finale The Last of Us

(ANSA) - NEW YORK, 10 MAR - Una prova della crisi di attenzione che da qualche anno affligge gli Oscar? Un tempo sarebbe stato impensabile, ma questa domenica la diretta sulla Abc dei premi più ambiti di Hollywood andrà in onda in contemporanea con il finale di The Last of Us, l'immensamente popolare show post-apocalittico di Hbo.

"E' un importante indicatore culturale", ha detto al New York Times Linda Ong di Cultique, uno studio di consulenza di Los Angeles che aiuta aziende ad adeguarsi con il cambiamento delle abitudini della società.

Gli indici di ascolto più recenti non sono rassicuranti per l'Academy e i suoi nuovi leader, la presidente Janet Yang e il Ceo and Bill Kramer. Per rivitalizzare la trasmissione, la Yang e Kramer hanno chiamato gli organizzatori del gala del Met a occuparsi del red carpet e ottenuto da quattro dei musicisti candidati per la miglior canzone (tra questi Rihanna, con Lady Gaga la sola eccezione) di regalare agli spettatori performance in diretta. Il primo declino negli indici di ascolto della notte delle stelle risale a cinque anni fa, quando solo 30 milioni di persone si sintonizzarono sulla diretta, il 20 per cento in meno dell'anno precedente. Da allora il numero degli spettatori è sceso di un ulteriore 37 per cento, secondo i dati Nielsen, e l'anno scorso circa 16,6 milioni di fan hanno seguito la vittoria di Coda - I Segni del cuore come miglior film, in recupero netto rispetto al minimo storico del 2021 grazie all'aumento dell'audience dopo lo schiaffo in diretta di Will Smith a Chris Rock. (ANSA).