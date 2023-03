Oscar: anche per i bookies Everything Everywhere stravince

(ANSA) - NEW YORK, 10 MAR - Everything Everywhere All at Once pigliatutto: i 'bookies' sono d'accordo con la critica. Dopo il boom di nomination (11), la commedia dei Daniel sul metaverso è favorita per la vittoria della statuetta al Miglior film, a una quota che oscilla tra 1,05 e 1,10 su Planetwin365 e BetFlag.

Doppia cifra per il premio a Niente di nuovo sul fronte occidentale, a 10 davanti a Gli Spiriti dell'Isola a 14. Il sequel Top Gun: Maverick', campione di incassi, vale 18, con l'autobiografico The Fabelmans di Steven Spielberg lontano a 31 volte la scommessa.

Si sale poi a 41 per Tar, con Avatar: La via dell'acqua di James Cameron a 86 e Women Talking - il dramma femminista diretto da Sally Potter - a 101. Ultimo posto per Triangle of Sadness e per Elvis di Baz Luhrmann, entrambi offerti a 151.

Simili le quotazioni anche sulla piattaforme per scommesse Sisal: la saga della lavandaia Evelyn Wang è favorita per la vittoria sia come miglior milm che per la regia. A seguire, Niente di Nuovo Sul Fronte Occidentale (12) e Gli Spiriti dell'Isola (16), con Elvis (100) fanalino di coda. (ANSA).