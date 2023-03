Mastandrea, da cittadino e non da attore dico 'riaprite le sale'

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - "Dobbiamo riaprire i cinema a Roma, e non lo dico da attore, ma da cittadino. C'è bisogno di un lavoro di programmazione: la gente tornerà al cinema, se lo trova". Lo ha affermato con forza Valerio Mastandrea, durante la presentazione della mostra "Armando Trovajoli. Una leggenda in musica", a Roma dall'11 marzo al 14 maggio al Museo di Roma in Trastevere.

"Quando Armando faceva il cinema c'era una sala in ogni quartiere", ha aggiunto l'attore che con Trovajoli lavorò al Rugantino. (ANSA).