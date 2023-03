Bob Dylan icona della moda in scatti Celine Homme

(ANSA) - NEW YORK, 10 MAR - Cantautore, poeta, premio Nobel e premio Pulitzer, pittore, scultore, distillatore di whiskey pregiati e adesso anche icona della moda: con la nuova campagna pubblicitaria di Celine scattata dal direttore creativo della maison francese Hedi Slimane, Bob Dylan ha aggiunto un nuovo titolo alla lunga lista di definizioni che caratterizzano il suo immenso talento. Le foto sono state scattate nella casa del musicista a Malibu, vicino a Los Angeles, la citta' dove in dicembre Slimane aveva portato la sua nuova collezione autunno-inverno 2023-2024 mirata a un pubblico 'forever young'. In un'immagine della serie l'81enne genio della controcultura e' seduto su una poltrona in mano una chitarra in mano, in un altra suona una Gibson elettrica. Per i fan che negli ultimi 20 anni hanno visto Dylan alla tastiera o all'organo e' una assoluta novita'. Prima di accettare nel 2018 il lavoro a Celine, Slimane, che in passato ha disegnato collezioni per Yves Saint Laurent e Dior Uomo, ha dedicato un anno a concentrarsi sulla fotografia. Lo stilista scatta foto in bianco e nero e i musicisti rock sono da anni i suoi soggetti preferiti: da Joni Mitchell a Lady Gaga, Keith Richards, Iggy Pop, Jack White, Kim Gordon e Amy Winehouse. Come quando negli anni 60 fu fotografato da Richard Avedon (nel 1963 davanti all'East River), Don Hunstein (lo stesso anno al Village per l'iconica copertina di Freewheelin' con la girlfriend Suze Rotolo) e Jerry Schatzberg (per Blonde on Blonde), i ritratti dello stilista franco-tunisino del colosso Lvmh accentuano la qualita' enigmatica di Dylan: il leggendario autore di Mr Tambourine Man indossa una giacca di pelle nera Celine Homme che riflette la luce, pantaloni jeans neri, gli occhi nascosti dagli occhiali da sole e una espressione facciale neutra. (ANSA).