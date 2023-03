Addio a Bert I. Gordon, maestro di film con mostri mutanti

(ANSA) - NEW YORK, 10 MAR - Addio a Bert I. Gordon, regista di film di mostri mutanti. Aveva cento anni e la notizia della morte è stata confermata dalla figlia Patricia Gordon.

Gordon era considerato un maestro di film a basso costo con protagonisti animali e insetti enormi come ragni, ratti, polli, cavallette, oltre che un gigante che semina distruzione al suo passaggio.

Il regista cavalcò l'onda dell'ansia generale negli Stati Uniti d'America causata dai test nucleari e gli effetti delle radiazioni. Si lanciò verso film a basso costo nei quali mostri mutanti venivano liberati in un mondo sfigato.

Come scrive il New York Times, anche se alcuni dei suoi film ebbero protagonisti attori come Ida Lupino e Orson Welles e nonostante i titoli accattivanti, Gordon generò molti flop e soprattutto critiche negative. Tra i suoi film più famosi, Village of the Giants (1965) e La bambola di pezza (1966).

(ANSA).