Progetto Saviano 'Sono ancora vivo' vince premio Eurimages

ROMA, 09 MAR - SONO ANCORA VIVO (I'm Still Alive) vince il Premio Eurimages per la coproduzione alla 25ma edizione del Cartoon Movie di Bordeaux. Il premio è attribuito a un progetto di animazione in fase di sviluppo considerato eccezionale sul piano artistico e destinato a essere realizzato come coproduzione.

Il premio del valore di 20.000 euro è stato assegnato da Simon Crowe (SC Films International - Regno Unito), Elena Kotova (Eurimages) e Pierre Mazars (Charades - Francia) che componevano la giuria di quest'anno.

SONO ANCORA VIVO (I'm Still Alive) che avrà la regia di Roberto Saviano, è tratto dall'omonima graphic novel a firma di Saviano e da Asaf Hanuka, uno dei disegnatori israeliani nel team di VALZER CON BASHIR. Il film è una coproduzione internazionale MAD Entertainment e Lucky Red (Italia), GapBusters (Belgio) e SIPUR (Israele). Il film è scritto dallo stesso Saviano con Alessandro Rak, Filippo Bologna, Stefano Piedimonte.